ΟΦΗ: Προς αποχώρηση ο Σαλσέδο - Οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε διαδικασία αναδόμησης, τόσο σε διοικητικό, όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα μετά την αποχώρηση του Σάββα Τσαμπούρη και των ανθρώπων που αποτελούσαν το τμήμα σκάουτινγκ οι Κρητικοί πρέπει να στελεχώσουν την ΠΑΕ σχεδόν άμεσα, προκειμένου να προχωρήσουν οι μεταγραφικές υποθέσεις του συλλόγου.

Παράλληλα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του onsports.gr ο Έντι Σαλσέδο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αποτελέσει παρελθόν από τους Ομιλήτες.

Ο λόγος είναι ότι δεν έχει βρεθεί η «χρυσή τομή» ανάμεσα στις δύο πλευρές για το συμβόλαιο που ζητά ο πολιτογραφημένος Ιταλός επιθετικός.

Κάπως έτσι η ομάδα του Ηρακλείου αναμένεται να κινηθεί για φορ στο θερινό μεταγραφικό παζάρι που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

Οι τρεις προτεραιότητες στα μεταγραφικά

Εκτός από την ενίσχυση στη γραμμή «κρούσης» ο ΟΦΗ θα βγει στην αγορά και για άλλες θέσεις στο ρόστερ, μετά τις μαζικές αποχωρήσεις πέντε ποδοσφαιριστών.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μία εξ αυτών είναι στα εξτρέμ, με τον Χρήστο Κόντη να ζητάει ποδοσφαιριστή που ναι μεν θα μπορεί να «διασπάσει» τις αντίπαλες άμυνες, αλλά να έχει… εύκολο και το γκολ εκτός από τη δημιουργία.

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ενίσχυση και στη θέση του κεντρικού αμυντικού, καθώς μετά την αποχώρηση των Λαμπρόπουλου και Χριστόπουλου οι Κρητικοί έχουν μείνει με τους Κρίζμανιτς, Κωστούλα και Πούγγουρα, ενώ υπάρχει και ο νεαρός Λευτέρης Κοντεκάς, για τον οποίο έχει σχηματιστεί εξαιρετική άποψη από την περσινή προετοιμασία.

Τέλος μετά το τέλος της συνεργασίας των «ασπρόμαυρων» με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και το τέλος του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό υπάρχει τεράστιο κενό και στη θέση του αριστερού μπακ. Αυτό σημαίνει ότι οι Ομιλήτες θα ενισχυθούν και στη συγκεκριμένη θέση, την ώρα που οι ιθύνοντες του συλλόγου περιμένουν τις εξελίξεις στους Πειραιώτες για να δουν αν θα μπορέσουν να κάνουν κίνηση για τη μόνιμη απόκτηση του Αθανασίου, ο οποίος έκανε εξαιρετικό δεύτερο μισό στην ομάδα του Ηρακλείου και αναμφίβολα θέλει να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Το μόνο σίγουρο σε όλα αυτά είναι ότι άμεσα θα τελειώσει και το θέμα των ανανεώσεων, προκειμένου ο ΟΦΗ να μπορέσει να βγει στην αγορά και να «κλείσει» τις όποιες… τρύπες θα υπάρξουν στο ρόστερ του για την επόμενη απαιτητική χρονιά που περιλαμβάνει αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.