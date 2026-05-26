Παναθηναϊκός: Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς ο Σλούκας, εκτός Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης και Φαρίντ

Με μια προπόνηση στο βοηθητικό του T-Center συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR εν όψει της αναμέτρησης των Playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ (28/5, 18.00), ενώ μέχρι και χθες οι πράσινοι προπονούνταν στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο για αποκατάσταση ρήξης έξω μηνίσκου, ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και φουλάρει για να βοηθήσει την ομάδα του στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε τρεις παίκτες να απουσιάζουν από την προπόνηση.

Ατομικά γυμνάστηκαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (ενοχλήσεις στο πέλμα του αριστερού του ποδιού), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (είχε υποστεί διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού) και Κένεθ Φαρίντ (είχε υποστεί οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού).