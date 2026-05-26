ΑΕΚ: Πρόστιμο 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ

Νέοι... μπελάδες για την ΑΕΚ, καθώς μετά το κλείσιμο των θυρών 21-23 στην «Allwyn Arena» για όσα έγιναν εντός του γηπέδου κόντρα στον Ολυμπιακό ήρθε και η ΔΕΑΒ να... ρίξει πρόστιμο στην Ένωση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ο «δικέφαλος» καλείται να πληρώσει 20 χιλιάδες ευρώ ως πρόστιμο για τις συμπλοκές που έγιναν περιμετρικά του γηπέδου ανάμεσα στις δυνάμεις της Αστυνομίας και τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης, από τα οποία προκύπτει ότι, πριν τον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, έλαβαν χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω γηπέδου επεισόδια – συμπλοκές, μεταξύ οπαδών της γηπεδούχου και των εκεί παρισταμένων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 36/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΕΚ», διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.