Roland Garros: Τεράστια πρόκριση για τη Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα και προκρίθηκε πανάξια στον δεύτερο γύρο του  Roland Garros.

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Λίντα Νόσκοβα με 2-0 σετ (7-5, 7-6) και προκρίθηκε πανάξια στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε δυνατά στον αγώνα, καταφέρνοντας από νωρίς να «σπάσει» το σερβίς της Τσέχας και να αποκτήσει προβάδισμα. Με σταθερότητα στα service games της, η Σάκκαρη διατήρησε τον έλεγχο του πρώτου σετ και έδειχνε να έχει το πάνω χέρι.

Παρότι η Νόσκοβα κατάφερε να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 4-4, η 30χρονη τενίστρια αντέδρασε άμεσα. Με νέο break στο κρίσιμο σημείο του σετ και χωρίς να κάνει λάθος στο επόμενο game, η Σάκκαρη έκλεισε το πρώτο σετ με 7-5, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον ίδιο ιδανικό τρόπο για τη Σάκκαρη, η οποία πέτυχε ακόμη ένα γρήγορο break. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε προσωρινά στη Νόσκοβα, που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας και έτρεξε σερί τεσσάρων games για να προηγηθεί με 4-1.

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έδειξε σπουδαία ψυχικά αποθέματα. Αφού έσβησε τρία set points σε κρίσιμο service game, κατάφερε να επιστρέψει στο ματς, να πάρει πίσω το break και να φέρει το σετ στο 5-5.

Οι δύο αθλήτριες κράτησαν στη συνέχεια το σερβίς τους και το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου η Σάκκαρη εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη. Με σωστές επιλογές και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της αντιπάλου της, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 7-3 στο tie-break και κατέκτησε το σετ με 7-6(3).

Μετά τη σημαντική αυτή πρόκριση, η Μαρία Σάκκαρη στρέφει πλέον την προσοχή της στον επόμενο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κλερ Λιου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

