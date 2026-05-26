Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Αγωνία για Φίζελ στην «Ένωση», πριν το Game 1 στο ΣΕΦ

Η ΑΕΚ λύγισε τον Άρη στη SUNEL Arena και με 2-1 νίκες πήρε άξια την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Η χαρά των ανθρώπων της «Ένωσης» μετριάστηκε από τον τραυματισμό του ΚιΣον Φίζελ στο δεξί γόνατο. Όπως ενημέρωσε η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το εύρος της ζημιάς.

Από εκεί και πέρα, προβλήματα αντιμετώπισαν στη διάρκεια της αναμέτρησης ο Τζέιμς Νάναλι (από χτύπημα στο δεξί μάτι) και ο Λούκας Λεκαβίτσιους (από χτύπημα στη μύτη), ωστόσο η κατάσταση τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Από εκεί και πέρα, ο Νίκος Αρσενόπουλος δεν έπαιξε στο ΑΕΚ – Άρης, λόγω ενοχλήσεων στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Ο τραυματισμός τριών παικτών της «Βασίλισσας», με σοβαρότερο προφανώς τον τραυματισμό του ΚιΣόν Φίζελ στο δεξί γόνατο, όπως ήταν φυσικό μετρίασε την ικανοποίηση για την πανάξια πρόκριση επί του Άρη Betsson. Ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί τις επόμενες ώρες (και) σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της ζημιάς.

Πρόβλημα αντιμετώπισαν στη διάρκεια της αναμέτρησης ο Τζέιμς Νάναλι (από χτύπημα στο δεξί μάτι) και ο Λούκας Λεκαβίτσιους (από χτύπημα στη μύτη). Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά μετά την παροχή των Πρώτων Βοηθειών από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ ΒC. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία εν όψει του ημιτελικού της Πέμπτης (28/05) με ΟΣΦΠ στο ΣΕΦ.

Ενοχλήσεις στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού ένιωσε ο Νίκος Αρσενόπουλος, πριν από την αναμέτρηση με τον Άρη Betsson, και για το λόγο αυτό τέθηκε εκτός αποστολής».