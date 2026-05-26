Έριξαν την... βόμβα οι Σέρβοι: «Φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Παούνοβιτς»

Το όνομα του Βέλικο Παούνοβιτς συνδέουν με τον ΠΑΟΚ ισπανικά και σερβικά δημοσιεύματα, με τη Marca να αναφέρει πως ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο 48χρονος προπονητής κατάφερε την περασμένη σεζόν να οδηγήσει την Ρεάλ Οβιέδο στην επιστροφή της στη La Liga έπειτα από 24 χρόνια απουσίας, ωστόσο αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Από τότε, ο Παούνοβιτς παραμένει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Σερβία, με την παρουσία και το έργο του στην Ισπανία να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχει εκδηλώσει και η Χετάφε, η οποία στοχεύει σε συμμετοχή στη League Phase του UEFA Conference League.

Οι επιδόσεις και η επιτυχημένη πορεία του Σέρβου τεχνικού στην Ισπανία φαίνεται πως έχουν πείσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.