Επιβεβαιώνουν και οι Δανοί: Συμφωνία Παναθηναϊκού και Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, με τα δανέζικα Μέσα να επιβεβαιώνουν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του νέου προπονητή των «πράσινων».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Tipsbladet», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά τους βασικούς όρους της συνεργασίας και απομένουν πλέον μόνο τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί και επίσημα το deal.

Συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2028

Οι πληροφορίες από τη Δανία αναφέρουν πως ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Παράλληλα, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι ετήσιες απολαβές του θα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ στο τεχνικό επιτελείο θα βρίσκεται και ο στενός συνεργάτης του, Στέφαν Μάντσεν, ο οποίος αναμένεται να ακολουθήσει τον Νέεστρουπ στην Αθήνα.

Απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες

Τις τελευταίες ώρες, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού φέρονται να εργάζονται πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, ώστε να κλείσει οριστικά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, που κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές και αισιοδοξία για οριστική συμφωνία.

Με την ολοκλήρωση του τυπικού σκέλους της συμφωνίας, ο Νίστρουπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για την επίσημη παρουσίασή του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Δανός τεχνικός θα αναλάβει άμεσα τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου, έχοντας ως πρώτο μεγάλο στόχο την προετοιμασία της ομάδας για τα προκριματικά του Conference League.