Τεχνικός Διευθυντής στον Ηρακλή ο Αμανατίδης

Σε μία ακόμα εξαιρετική κίνιση για την ενίσχυση του διοικητικού του τομέα προχώρησε ο Γηραιός. 

Μετά τον Άγγελο Μπασινά που ανέλαβε ως αθλητικός διευθυντής, ήρθε η σειρά του Γιάννη Αμανατίδη να ανακοινωθεί ως τεχνικός διευθυντής στον Γηραιό.

Έχει περάσει ξανά από τον Ηρακλή, από το πόστο του υπηρεσιακού προπονητή, ενώ υπήρξε βοηθός σε Σεν Γκάλεν και ΠΑΟΚ. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας. Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Furth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας. Ιωάννη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!».

