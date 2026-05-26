· Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση Ομπράντοβιτς»

Το αντικαταστάτη του Τσάβι Πασκουάλ αναζητούν στην ομάδα των «Μπλαουγκράνα» και σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα στην κορυφή της λίστας είναι το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση Ομπράντοβιτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι πλέον δεδομένο ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, μιας και η δεύτερη και πολύ σύντομη θητεία του στην ομάδα της Καταλονίας δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αρχίσει ήδη την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ισπανού τεχνικού και σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα από την Ισπανία στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρει το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τα δημοσιεύματα θέλουν τον Ίμπον Ναβάρο να έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, αλλά το «L'Esportiu» βάζει το κάδρο και τον Ομπράντοβιτς.

Όπως αναφέρει το καταλανικό Μέσο, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν στη λίστα τους και τον Σέρβο τεχνικό, που είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτιζάν.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:09 SUPER LEAGUE

Επιβεβαιώνουν και οι Δανοί: Συμφωνία Παναθηναϊκού και Νίστρουπ

11:50 MVP

Όταν οι Knicks κερδίζουν, η Νέα Υόρκη «αναπνέει» αλλιώς

11:33 EUROLEAGUE

«Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση Ομπράντοβιτς»

11:19 SUPER LEAGUE

Τεχνικός Διευθυντής στον Ηρακλή ο Αμανατίδης

11:15 GREEK BASKET LEAGUE

Oλυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΚ

11:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε Κυζιρίδη, Ανδρούτσο | Εκτός οι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας

10:53 OPINION

Η ιστορία ούτε γράφεται, ούτε αλλάζει σε ένα βράδυ

10:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρήστος Τζόλης: MVP της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα

10:21 BET ON

O τελικός του Conference League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

09:55 EUROLEAGUE

Αρμάνι Μιλάνο: «Κλεισμένος» ο Πίτερς σύμφωνα με τους Ιταλούς

09:37 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Roland Garros - Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες τους

09:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Βαγιαννίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας