«Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση Ομπράντοβιτς»

Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι πλέον δεδομένο ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, μιας και η δεύτερη και πολύ σύντομη θητεία του στην ομάδα της Καταλονίας δεν στέφθηκε από επιτυχία.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν αρχίσει ήδη την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ισπανού τεχνικού και σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα από την Ισπανία στην κορυφή της σχετικής λίστας φιγουράρει το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τα δημοσιεύματα θέλουν τον Ίμπον Ναβάρο να έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, αλλά το «L'Esportiu» βάζει το κάδρο και τον Ομπράντοβιτς.

Όπως αναφέρει το καταλανικό Μέσο, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν στη λίστα τους και τον Σέρβο τεχνικό, που είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτιζάν.