Αρμάνι Μιλάνο: «Κλεισμένος» ο Πίτερς σύμφωνα με τους Ιταλούς

Στην Ιταλία υπάρχει σιγουριά για τη μετακίνηση του Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο, παρά τις προσπάθειες του Ολυμπιακού να ανατρέψει τα δεδομένα

Ο Πίτερς αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες των «ερυθρόλευκων» στην πορεία προς την κατάκτηση της Euroleague, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν ως τον πολυτιμότερο παίκτη της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ιταλικό «Sportando», η συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και την Αρμάνι θεωρείται ολοκληρωμένη και δύσκολα μπορεί να αλλάξει.

Το δημοσίευμα κάνει μάλιστα σύγκριση με την περσινή υπόθεση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, όταν ο Σέρβος σέντερ βρέθηκε μία… ανάσα από τη μετακίνησή του στην ιταλική ομάδα, όμως η τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού άλλαξε τα δεδομένα και τον κράτησε τελικά στον Πειραιά.

Στην περίπτωση του Πίτερς, ωστόσο, οι Ιταλοί εκτιμούν πως δεν θα υπάρξει αντίστοιχη ανατροπή, καθώς οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα.

Όπως σημειώνεται, ο Ολυμπιακός καθυστέρησε να κινηθεί αποφασιστικά για την παραμονή του παίκτη και πλέον όλα δείχνουν πως ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

O τελικός του Conference League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

