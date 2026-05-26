Καιρός: Πώς θα κάνουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Η αστάθεια στον καιρό περιορίζεται πλέον κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Ωστόσο, από την Πέμπτη και καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η αστάθεια θα ενταθεί και θα επηρεάσει ευρύτερες περιοχές, κυρίως στο ηπειρωτικό τμήμα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, που θα φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ευνοούν την ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Την Τρίτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση και περιορισμός της αστάθειας, με τοπικές καταιγίδες να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της Στερεάς, Μακεδονίας και Πελοποννήσου κατά τις απογευματινές ώρες και τη νύχτα.

Την Τετάρτη η αστάθεια θα περιοριστεί στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με βροχές και καταιγίδες κυρίως αργά το απόγευμα.

Από την Πέμπτη ο βοριάς θα εξασθενήσει, επιτρέποντας την επανεμφάνιση της αστάθειας σε εσωτερικά ηπειρωτικά τμήματα, όπως η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Θράκη και η Πελοπόννησος, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι θερμοκρασίες θα παραμεινουν κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ ο βοριάς θα παρουσιάζει αυξομειώσεις στο κεντρικό Αιγαίο.

Συνολικά, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες με διαστήματα αστάθειας που δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες, οι συνθήκες ευνοούν τη θέρμανση των θαλάσσιων νερών, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα καλοκαιρινό ξεκίνημα.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την ΤΡΙΤΗ 26-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία, μετά το μεσημέρι, από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2026

Στα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι- απόγευμα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.