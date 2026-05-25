Ιταλία: Με Ντοναρούμα και πολλά νέα πρόσωπα η αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να παρουσιάσει η Ιταλία στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και σε εκείνο με το Λουξεμβούργο, με την αποστολή των «Ατζούρι» να περιλαμβάνει αρκετά νέα πρόσωπα αλλά και ποδοσφαιριστές από την ομάδα Κ19.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο και αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των δύο εθνικών ομάδων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αποστολή της Ιταλίας

Τερματοφύλακες: Τζιοβάνι Νταφάρα (Αβελίνο), Τζίτζι Ντοναρούμα (Μάντεστερ Σίτι), Λορέντσο Παλμισιάνι (Φροζινόνε).

Αμυντικοί: Όνεστ Αθάρνορ (Αταλάντα), Ντάβιντε Μπαρτεζάγκι (Μίλαν), Φάμπιο Κιαρόντια (Γκλάντμαχ), Πιέτρο Κομούτσο (Φιορεντίνα), Κονσταντίνο Φαβάσουλι (Κατάζνταρο), Φίλιπο Μανέ (Ντόρτμουντ), Μάρκο Παλέστρα (Κάλιαρι), Λούκα Ρετζάνι (Ντόρτμουντ).

Μέσοι: Ματέο Νταγκάσο (Βενέτσια), Τζάκομο Φατικάντι (Γιουβέντους), Λούκα Σιπάνι (Σασουόλο), Κερ Εντούρ (Φιορεντίνα), Νικολό Πιζίλι (Ρόμα), Λορέντσο Βεντουρίνο (Ρόμα).

Επιθετικοί: Ματέο Φραντσέσκο Καμάρντα (Λέτσε), Λουίτζι Κερουμπίνι (Σαμπντόρια), Τζεφ Εκατόρ (Τζένοα), Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο (Ίντερ), Σεϊντού Φίνι (Φιορεντίνα), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ), Λούκα Κολέσο (Παρίσι).

