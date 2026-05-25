· ΑΕΚ · ΟΦΗ

Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία

Τα τελευταία δεδομένα για τη διεξαγωγή του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ

Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγή φαίνεται πως υπάρχει στην ημερομηνία διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ, με τις τελευταία δεδομένα να αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες είναι θετικές να διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Παγκρήτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή, καθώς σε περίπτωση που οι δύο σύλλογοι δώσουν τα... χέρια θα πρέπει να γίνει αλλαγή στον χλοοτάπητα και να τοποθετηθεί νεός, όπως συμβαίνει δηλαδή κάθε χρόνο.

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι οριακά και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση του χορταριού στο Παγκρήτιο τον Αύγουστο, λίγες ημέρες δηλαδή πριν από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα τόσο του ΟΦΗ, όσο και της ΑΕΚ.

Η ΕΠΟ εμφανίζεται σύμφωνη με την εξέλιξη αυτή, καθώς θα υπάρχουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων στις εξέδρες και αναμένεται να γίνει αγώνας γιορτή, όπως είχε συμβεί και στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.

Πιθανότερη ημερομηνία εμφανίζεται η Τετάρτη 12 Αυγούστου, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο, ειδικά από την στιγμή που δεν έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες στον αγωνιστικό χώρο του Παγρκητίου.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φουντώνουν τα σενάρια για Τότεναμ και Παυλίδη»

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Με Ντοναρούμα και πολλά νέα πρόσωπα η αποστολή για το φιλικό με την Ελλάδα

20:50 SUPER LEAGUE

Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία

20:39 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Σειρήνες» από το Ισραήλ για Πιερό - Στο στόχαστρο των Μακάμπι Χάιφα, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

20:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπεσίκτας διέψευσε το ενδιαφέρον για Νίκολιτς και Λουτσέσκου!

19:55 ΣΠΟΡ

Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros Σβιάτεκ και Παολίνι

19:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση στην Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέσι

19:01 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη» - Η νέα ενημέρωση του νοσοκομείου

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE: ΑΕΚ - Άρης

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Με εντεκάδα η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Χωρίς Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι»

18:20 MVP

Παρασκευάς Άντζας: Η ιστορία ενός ανθρώπου που λύγισε αλλά ποτέ δεν «έσπασε»

17:54 SUPER LEAGUE

«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας