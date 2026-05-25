Super Cup: Τα δεδομένα για τη διεξαγωγή του και η πιθανή ημερομηνία

Αλλαγή φαίνεται πως υπάρχει στην ημερομηνία διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ, με τις τελευταία δεδομένα να αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες είναι θετικές να διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Παγκρήτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα θα κριθούν την τελευταία στιγμή, καθώς σε περίπτωση που οι δύο σύλλογοι δώσουν τα... χέρια θα πρέπει να γίνει αλλαγή στον χλοοτάπητα και να τοποθετηθεί νεός, όπως συμβαίνει δηλαδή κάθε χρόνο.

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι οριακά και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση του χορταριού στο Παγκρήτιο τον Αύγουστο, λίγες ημέρες δηλαδή πριν από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα τόσο του ΟΦΗ, όσο και της ΑΕΚ.

Η ΕΠΟ εμφανίζεται σύμφωνη με την εξέλιξη αυτή, καθώς θα υπάρχουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων στις εξέδρες και αναμένεται να γίνει αγώνας γιορτή, όπως είχε συμβεί και στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο.

Πιθανότερη ημερομηνία εμφανίζεται η Τετάρτη 12 Αυγούστου, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο, ειδικά από την στιγμή που δεν έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες εργασίες στον αγωνιστικό χώρο του Παγρκητίου.