Με εντεκάδα η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Χωρίς Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη για τον τρίτο προημιτελικό της Basket League, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να απουσιάζει από τη δωδεκάδα των «κίτρινων».

Αντίθετα η Ένωση παρατάσσεται με εντεκάδα, καθώς εκτός έμεινε ο Νίκος Αρσενόπουλος, ενώ «κόπηκε» ως 7ος ξένος ξανά ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.

Η σύνθεση του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Πουρλίδας, Χάρελ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.