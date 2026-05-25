· Ντινάμο Τιφλίδας · ΟΦΗ

ΟΦΗ: Ενδιαφέρον της Ντιναμό Τιφλίδας για τον Σενγκέλια

Οι Γεωργιανοί αναφέρουν ότι ο Σενγκέλια μίλησε τηλεφωνικά με τον Κετσμπάγια.

ΟΦΗ: Ενδιαφέρον της Ντιναμό Τιφλίδας για τον Σενγκέλια
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ συνεχίζει τις προσπάθειες για να κρατήσει στο ρόστερ του τον Λέβαν Σενγκέλια, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Στο Ηράκλειο θεωρούν τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την αγωνιστική του ποιότητα όσο και για την παρουσία του στα αποδυτήρια, ενώ αποτελεί ποδοσφαιριστή που ταιριάζει στα πλάνα του Χρήστος Κόντης.

Ενδιαφέρον από τη Ντιναμό Τιφλίδας

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από τη Γεωργία βάζουν στο «κόλπο» για την απόκτησή του τη Ντιναμό Τιφλίδας.

Σύμφωνα με το «Geo Team», ο Σενγκέλια έχει ήδη δεχθεί επικοινωνία από τον Τιμούρ Κετσμπάγια, ο οποίος φέρεται να του εξέφρασε προσωπικά την επιθυμία να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο ΟΦΗ επιθυμεί ξεκάθαρα να διατηρήσει τον παίκτη στο δυναμικό του, ωστόσο ο Σενγκέλια εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει και την πρόταση της Ντιναμό Τιφλίδας.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για την υπόθεση, καθώς οι Κρητικοί θέλουν να ξεκαθαρίσουν άμεσα τα ανοιχτά μέτωπα στο ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

https://www.instagram.com/p/DYwi1B6so4j/
COMMENTS
LATEST NEWS
19:01 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη» - Η νέα ενημέρωση του νοσοκομείου

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE: ΑΕΚ - Άρης

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Με εντεκάδα η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Χωρίς Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι»

18:20 MVP

Παρασκευάς Άντζας: Η ιστορία ενός ανθρώπου που λύγισε αλλά ποτέ δεν «έσπασε»

17:54 SUPER LEAGUE

«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι»

17:43 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Γενική είσοδος 5€ για το Game 1 με τον ΠΑΟΚ

17:37 MUNDIAL

Σκωτία: Το απίθανο ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ με τη Δανία έγινε συλλεκτικό χαρτονόμισμα

17:22 ONSPORTS

ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ: Το street party στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

17:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Ενδιαφέρον της Ντιναμό Τιφλίδας για τον Σενγκέλια

16:58 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Νέος Αθλητικός Διευθυντής στον «Γηραιό» ο Άγγελος Μπασινάς

16:46 BET ON

Challenges, φαγητό και viral στιγμές στο Athens Street Food Festival (vid.)

16:44 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας