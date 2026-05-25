ΟΦΗ: Ενδιαφέρον της Ντιναμό Τιφλίδας για τον Σενγκέλια

Ο ΟΦΗ συνεχίζει τις προσπάθειες για να κρατήσει στο ρόστερ του τον Λέβαν Σενγκέλια, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Στο Ηράκλειο θεωρούν τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την αγωνιστική του ποιότητα όσο και για την παρουσία του στα αποδυτήρια, ενώ αποτελεί ποδοσφαιριστή που ταιριάζει στα πλάνα του Χρήστος Κόντης.

Ενδιαφέρον από τη Ντιναμό Τιφλίδας

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από τη Γεωργία βάζουν στο «κόλπο» για την απόκτησή του τη Ντιναμό Τιφλίδας.

Σύμφωνα με το «Geo Team», ο Σενγκέλια έχει ήδη δεχθεί επικοινωνία από τον Τιμούρ Κετσμπάγια, ο οποίος φέρεται να του εξέφρασε προσωπικά την επιθυμία να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο ΟΦΗ επιθυμεί ξεκάθαρα να διατηρήσει τον παίκτη στο δυναμικό του, ωστόσο ο Σενγκέλια εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει και την πρόταση της Ντιναμό Τιφλίδας.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες για την υπόθεση, καθώς οι Κρητικοί θέλουν να ξεκαθαρίσουν άμεσα τα ανοιχτά μέτωπα στο ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.