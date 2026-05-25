· Ρεάλ Μαδρίτης · Χάποελ Τελ Αβίβ

«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Ο Τρέι Λάιλς ολοκλήρωσε τη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ήδη μνηστήρες χτυπόυν την πόρτα του Καναδού, με τη Χάποελ του Ιτούδη σύμφωνα με δημοσίευμα να έχει καταθέσει πρόταση τριών εκατομμυρίων. 

«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τρέι Λάιλς ήταν εξαιρετικός στον τελικό του EuroLeague Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους «ερυθρόλευκους», πετυχαίνοντας 13 πόντους σε 9 αγωνιστικά λεπτά ελέω και της απουσίας Λεν, Γκαρούμπα και Ταβάρες στη θέση «5».

'Ηδη το όνομα του Λάιλς συνδέεται με ομάδες και συγκεκριμένα το ισραηλινό μέσο «WallaSports», μετέδωσε την είδηση πως η Χάποελ Τελ Αβίβ κινείται για την απόκτηση του 31χρονου φόργουορντ της «Βασίλισσας», έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ στην πλευρά του Καναδού.

Στο «κόλπο» για τον Λάιλς βρίσκεται και η Φενέρμπαχτσε, χωρίς η τουρκική ομάδα να έχει κάνει ακόμα γνωστές τις προθέσεις της.

Τη φετινή σεζόν ο Λάιλς μέτρησε κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 20:27. Ο 30χρονος φόργουορντ προτού έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ρεάλ, είχε αγωνιστεί στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ, Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντιτρόιτ Πίστονς αλλά και τους Σακραμέντο Κινγκς.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:13 EUROLEAGUE

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!

16:00 EUROLEAGUE

«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

15:52 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Η ανάλυση του Τοντ Γουόρνικ για τα λάθη υπέρ του Ολυμπιακού

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπενφίκα... τρίβει τα χέρια της με τα χρήματα που θα φέρει ο Μουρίνιο

15:42 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά ο Μπαρτζώκας

15:36 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κάργας

15:32 SUPER LEAGUE

ΑΟ Ξάνθης για Άντζα: «Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του κόσμου της Ξάνθης»

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Χαμός μεταξύ Ντε Λαουρέντις και Κόντε - Τσακώθηκαν μπροστά στις κάμερες

15:17 EUROLEAGUE

Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Αρνόκουρου

14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβάι Γκαρσία: Η απάντηση για επιστροφή στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας

14:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Στο στόχαστρο της Χετάφε ο Μπετανκόρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας