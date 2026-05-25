«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

Ο Τρέι Λάιλς ήταν εξαιρετικός στον τελικό του EuroLeague Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό, με τον Καναδό να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους «ερυθρόλευκους», πετυχαίνοντας 13 πόντους σε 9 αγωνιστικά λεπτά ελέω και της απουσίας Λεν, Γκαρούμπα και Ταβάρες στη θέση «5».

'Ηδη το όνομα του Λάιλς συνδέεται με ομάδες και συγκεκριμένα το ισραηλινό μέσο «WallaSports», μετέδωσε την είδηση πως η Χάποελ Τελ Αβίβ κινείται για την απόκτηση του 31χρονου φόργουορντ της «Βασίλισσας», έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ στην πλευρά του Καναδού.

Στο «κόλπο» για τον Λάιλς βρίσκεται και η Φενέρμπαχτσε, χωρίς η τουρκική ομάδα να έχει κάνει ακόμα γνωστές τις προθέσεις της.

Τη φετινή σεζόν ο Λάιλς μέτρησε κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 20:27. Ο 30χρονος φόργουορντ προτού έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ρεάλ, είχε αγωνιστεί στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ, Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντιτρόιτ Πίστονς αλλά και τους Σακραμέντο Κινγκς.