«Υπογράφει στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον»

Ο Αντι Ρόμπερτσον ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ και πλέον θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Σκωτίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Δημοσιεύματα στην Αγγλία κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία του 32χρονου με την Τότεναμ, βάζοντας την υπογραφή του σε τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο «Άντι» μένει ελεύθερος στο τέλος Ιουνίου και μεταξύ άλλων έχει προτάσεις από Σέλτικ, Αστον Βίλα, Γουλβς και Κρίσταλ Πάλας, αλλά η Τότεναμ θα είναι τελικά ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.