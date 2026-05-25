ΝΠΣ Βόλος: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κάργας

Στην επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Κάργα προχώρησε ο ΝΠΣ Βόλος, με τον 31χρονο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

ΝΠΣ Βόλος: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κάργας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάτοικος Μαγνησίας θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Γιάννης Κάργας, με την ομάδα του Βόλου να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 31χρονο αμυντικό.

Η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου της με τον Γιάννη Κάργα.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας, παραμένοντας στο δυναμικό του Βόλου μέχρι τον Ιούνιο του 2028».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Υπογράφει στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον»

16:13 EUROLEAGUE

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!

16:00 EUROLEAGUE

«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

15:52 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Η ανάλυση του Τοντ Γουόρνικ για τα λάθη υπέρ του Ολυμπιακού

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπενφίκα... τρίβει τα χέρια της με τα χρήματα που θα φέρει ο Μουρίνιο

15:42 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά ο Μπαρτζώκας

15:36 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κάργας

15:32 SUPER LEAGUE

ΑΟ Ξάνθης για Άντζα: «Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του κόσμου της Ξάνθης»

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Χαμός μεταξύ Ντε Λαουρέντις και Κόντε - Τσακώθηκαν μπροστά στις κάμερες

15:17 EUROLEAGUE

Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Αρνόκουρου

14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβάι Γκαρσία: Η απάντηση για επιστροφή στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας