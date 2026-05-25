Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά ο Μπαρτζώκας

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τιμόνι του Ολυμπιακού, μετά και την κατάκτηση της Euroleague από τους «ερυθρόλευκους»

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους «Πειραιώτες» ενώ είναι θέμα χρόνου να φιξαριστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες όσο αναφορά τις χρηματικές απολαβές και τη χρονική διάρκεια.