Euroleague Final Four 2026: Η ανάλυση του Τοντ Γουόρνικ για τα λάθη υπέρ του Ολυμπιακού

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσαν οι διαιτητικές αποφάσεις στον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αναλυτής διαιτησίας, Τοντ Ουόρνικ, μέσω του «BasketNews» πήρε θέση για τις επίμαχες φάσεις της αναμέτρησης. Ο πρώην ρέφερι της Euroleague προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση αρκετών φάσεων του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι σημαντικά σφυρίγματα κατέληξαν υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, υπήρξαν σοβαρά λάθη των διαιτητών που επηρέασαν την εξέλιξη του τελικού. Μεταξύ των φάσεων που ξεχώρισε ήταν η περίπτωση του Σακίλ ΜακΚίσικ, για τον οποίο υποστήριξε ότι θα έπρεπε να αποβληθεί, καθώς και φάσεις που αφορούσαν τους Μάριο Χεζόνια, Αντρές Φελίζ και Φακούντο Καμπάτσο.

Όπως ανέφερε, στα 6:05 της τρίτης περιόδου ο ΜακΚίσικ χτύπησε τον Καμπάτσο και στη συνέχεια στάθηκε πάνω από τον παίκτη της Ρεάλ. Κατά τον ίδιο, η φάση έπρεπε να τιμωρηθεί με αντιαθλητικό φάουλ στον Αμερικανό και τεχνικές ποινές και στους δύο παίκτες, κάτι που θα οδηγούσε στην αποβολή του.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο 2:35 της τρίτης περιόδου ο Εβάν Φουρνιέ υπέπεσε σε διαδοχικά επιθετικά φάουλ πάνω στον Λάιλς χωρίς να υπάρξει καταλογισμός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φάση των τελευταίων δευτερολέπτων της τρίτης περιόδου, όπου υποστήριξε ότι ο Φουρνιέ έκανε επιθετικό φάουλ στον Αντρές Φελίζ πριν από το επιθετικό ριμπάουντ και το καλάθι του Μιλουτίνοφ, τονίζοντας ότι η Ρεάλ θα μπορούσε να είχε αυξήσει τη διαφορά της.

Ο αναλυτής στάθηκε επίσης στη φάση με τον Καμπάτσο και τον Ουόκαπ στο 1:22 πριν το τέλος, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε παράβαση, καθώς κανείς από τους δύο παίκτες δεν απέκτησε πλεονέκτημα.

Επιπλέον, σχολίασε ότι στα 52 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη δεν υπήρξε φάουλ του Φελίζ πάνω στον Φουρνιέ, ενώ στα 42 δευτερόλεπτα ανέφερε πως υπήρξε καθαρό φάουλ του Βεζένκοφ στον Χεζόνια σε προσπάθεια για τρίποντο, το οποίο δεν καταλογίστηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν συνολικά 13 λανθασμένες αποφάσεις, εκ των οποίων οι εννέα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού και οι τέσσερις υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, εκτίμησε ότι συνολικά στον τελικό τα διαιτητικά λάθη ξεπέρασαν τα 20, με τα δύο τρίτα να ευνοούν την ομάδα του Πειραιά.