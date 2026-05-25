Μούσα για φάουλ Καμπάτσο σε Ουόκαπ: «Κανένα φάουλ»

Με 82 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του χθεσινού τελικού και το σκορ στο 82-80 ο Φακούντο Καμπάτσο έκλεψε τη μπάλα από τον Τόμας Ουόκαπ αλλά οι διαιτητές της Euroleague φρόντισαν να… ανακαλύψουν φάουλ και να στείλουν και πάλι τους «ερυθρόλευκους» στη γραμμή των βολών.

Μία φάση η οποία ουσιαστικά «κλείδωσε» την νίκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανάμεσα στις αντιδράσεις και αυτή του Ντζάναν Μούσα, ο οποίος μέσω social media πήρε ξεκάθαρη θέση λέγοντας, «Κανένα φάουλ».