Λιβάι Γκαρσία: Η απάντηση για επιστροφή στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία πανηγύρισε τίτλο με τη Σπαρτάκ Μόσχας και ξεκαθάρισε τι ισχύει για το μέλλον του και τα σενάρια επιστροφής στην Ελλάδα.

Έναν ακόμα τίτλο στην καριέρα του πρόσθεσε ο Λιβάι Γκαρσία το βράδυ της Κυριακής (24/5), με τη Σπαρτάκ Μόσχας να κατακτά το Κύπελλο Ρωσίας μετά τη νίκη επί της Κράσνονταρ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 η κανονική διάρκεια).

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 64ο λεπτό, ωστόσο τα βλέμματα μετά το τέλος της αναμέτρησης στράφηκαν στις δηλώσεις του σχετικά με το μέλλον του και τα σενάρια επιστροφής στην Ελλάδα.

Ο 28χρονος φορ ξεκαθάρισε πως αισθάνεται απόλυτα ικανοποιημένος στη Σπαρτάκ Μόσχας, τονίζοντας ότι σκοπεύει να παραμείνει στην ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση του συμβολαίου του το 2028.

Τη φετινή σεζόν ο Λιβάι Γκαρσία μετρά επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 33 συμμετοχές με τη φανέλα της ρωσικής ομάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πανευτυχής. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Το πρώτο τρόπαιο είναι πάντα κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ, Σπαρτάκ!», ανέφερε αρχικά ο διεθνής επιθετικός.

Για το αν θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν στη Σπαρτάκ, απάντησε ξεκάθαρα: «Έχω συμβόλαιο με τον σύλλογο. Θα είμαι εδώ μέχρι να λήξει το συμβόλαιό μου».

