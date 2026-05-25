Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό

Eπίθεση επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας από ομάδα οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί ένας ημεδαπός, ο οποίος φέρεται ότι συμμετείχε στις επιθέσεις. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές φθορές σε υπηρεσιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε λίγη ώρα αργότερα, σε περιοχή της Αττικής, με ομάδα ατόμων που επέβαινε σε αυτοκίνητο να προσεγγίζει διερχόμενους φιλάθλους. Με τη χρήση απειλών αλλά και αιχμηρού αντικειμένου, οι δράστες αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν οπαδικό διακριτικό από τους πεζούς.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν και σε αυτή την περίπτωση άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το όχημα και να συλληφθεί ο οδηγός.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.