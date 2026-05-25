Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Final Four για διαφορετικά περιστατικά οπαδικής βίας.

Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Eπίθεση επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας από ομάδα οπαδών σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη του τελικού του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί ένας ημεδαπός, ο οποίος φέρεται ότι συμμετείχε στις επιθέσεις. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν υλικές φθορές σε υπηρεσιακή δίκυκλη μοτοσικλέτα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε λίγη ώρα αργότερα, σε περιοχή της Αττικής, με ομάδα ατόμων που επέβαινε σε αυτοκίνητο να προσεγγίζει διερχόμενους φιλάθλους. Με τη χρήση απειλών αλλά και αιχμηρού αντικειμένου, οι δράστες αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν οπαδικό διακριτικό από τους πεζούς.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν και σε αυτή την περίπτωση άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το όχημα και να συλληφθεί ο οδηγός.

Και οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Υπογράφει στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον»

16:13 EUROLEAGUE

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!

16:00 EUROLEAGUE

«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

15:52 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Η ανάλυση του Τοντ Γουόρνικ για τα λάθη υπέρ του Ολυμπιακού

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπενφίκα... τρίβει τα χέρια της με τα χρήματα που θα φέρει ο Μουρίνιο

15:42 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά ο Μπαρτζώκας

15:36 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κάργας

15:32 SUPER LEAGUE

ΑΟ Ξάνθης για Άντζα: «Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του κόσμου της Ξάνθης»

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Χαμός μεταξύ Ντε Λαουρέντις και Κόντε - Τσακώθηκαν μπροστά στις κάμερες

15:17 EUROLEAGUE

Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Αρνόκουρου

14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβάι Γκαρσία: Η απάντηση για επιστροφή στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας