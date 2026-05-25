Η Μπενφίκα... τρίβει τα χέρια της με τα χρήματα που θα φέρει ο Μουρίνιο

Σε κατάσταση αβεβαιότητας εξακολουθεί να βρίσκεται η Μπενφίκα σχετικά με το ποιος θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η υπόθεση του Ζοσέ Μουρίνιο παραμένει ανοιχτή και άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Παρότι όλα έδειχναν έτοιμα για τη μετακίνηση του Πορτογάλου τεχνικού στη «βασίλισσα», οι εξελίξεις στις εκλογές των «μερένχες» άλλαξαν τα δεδομένα.

Η υποψηφιότητα του Ενρίκε Ρικέλμε για την προεδρία του συλλόγου φαίνεται πως οδήγησε σε προσωρινό «πάγωμα» όλων των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η επίσημη ανακοίνωση του Μουρίνιο.

Το πλάνο προέβλεπε την επισημοποίηση της συμφωνίας άμεσα, ωστόσο πλέον όλα μεταφέρονται μετά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου και φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα διατηρηθεί στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυξάνεται η ρήτρα αποχώρησης του Μουρίνιο

Το νέο σκηνικό επηρεάζει άμεσα και την Μπενφίκα, καθώς λήγει η ειδική προθεσμία που επέτρεπε στον Μουρίνιο να αποχωρήσει με χαμηλότερο κόστος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την «Record», μέσα στις πρώτες 10 ημέρες μετά το τέλος της σεζόν ο «Special One» μπορούσε να αποδεσμευτεί έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας, οποιαδήποτε ομάδα θελήσει να αποκτήσει τον Πορτογάλο προπονητή θα πρέπει να καταβάλει ποσό που φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μάρκο Σίλβα στο προσκήνιο για τον πάγκο της Μπενφίκα

Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για την επόμενη ημέρα, με τον Μάρκο Σίλβα να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Μουρίνιο.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από τη Φούλαμ και δεν είναι βέβαιο ότι θα περιμένει επ’ αόριστον τις εξελίξεις στην Μπενφίκα.

Παρά τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία ανάμεσα στον Μουρίνιο και τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ενεργή.

Παρόλα αυτά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες στην ισπανική ομάδα, το μέλλον του έμπειρου προπονητή παραμένει στον αέρα, με το συγκεκριμένο μεταγραφικό σίριαλ να αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη ημέρες.