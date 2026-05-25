· Ηρακλής

Ηρακλής: Νέος Αθλητικός Διευθυντής στον «Γηραιό» ο Άγγελος Μπασινάς

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Άγγελου Μπασινά στον Ηρακλή, με τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 να αναλαμβάνει χρέη Αθλητικού Διευθυντή στην ομάδα του «Γηραιού».

Ηρακλής: Νέος Αθλητικός Διευθυντής στον «Γηραιό» ο Άγγελος Μπασινάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το πόστο του στη Κηφισιά, ο Άγγελος Μπασινάς ανακοινώθηκε από την ομάδα του Ηρακλή, με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να αναλαμβάνει χρέη Αθλητικού Διευθυντή στους «κυανόλευκους».

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.

Ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή, προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντάσσεται στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερους στόχους.

Τον καλωσορίζουμε στον Ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:01 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη» - Η νέα ενημέρωση του νοσοκομείου

18:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE: ΑΕΚ - Άρης

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Με εντεκάδα η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη - Χωρίς Αντετοκούνμπο οι «κίτρινοι»

18:20 MVP

Παρασκευάς Άντζας: Η ιστορία ενός ανθρώπου που λύγισε αλλά ποτέ δεν «έσπασε»

17:54 SUPER LEAGUE

«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι»

17:43 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Γενική είσοδος 5€ για το Game 1 με τον ΠΑΟΚ

17:37 MUNDIAL

Σκωτία: Το απίθανο ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ με τη Δανία έγινε συλλεκτικό χαρτονόμισμα

17:22 ONSPORTS

ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ: Το street party στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

17:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Ενδιαφέρον της Ντιναμό Τιφλίδας για τον Σενγκέλια

16:58 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Νέος Αθλητικός Διευθυντής στον «Γηραιό» ο Άγγελος Μπασινάς

16:46 BET ON

Challenges, φαγητό και viral στιγμές στο Athens Street Food Festival (vid.)

16:44 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας