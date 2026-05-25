ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ: Το street party στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η μπύρα ΝΥΜΦΗ και ο ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ένωσαν τους κόσμους τους σε μια ανατρεπτική συνεργασία που ανέδειξε τον αυθεντικό παλμό της Αθήνας. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου συλλεκτικού jersey ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου σε ένα μεγάλο street party για να γιορτάσει το μοναδικό collab. Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα ανοιχτό σημείο συνάντησης για τους κατοίκους, με μουσική, δωρεάν μπύρα και εκπλήξεις που κορυφώνονταν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Στο επίκεντρο, το συλλεκτικό jersey, εμπνευσμένο από την ακατέργαστη ενέργεια δύο διαφορετικών κόσμων που συναντιούνται δημιουργικά. Το συλλεκτικό item παρουσιάστηκε μέσα σε ένα πρωτότυπο display-ψυγείο, ενώ το κοινό μπορούσε συμμετέχοντας σε διαγωνισμό να το κάνει δικό του.

Στον χώρο, οθόνες πρόβαλλαν το video της καμπάνιας, επεκτείνοντας το δημιουργικό σύμπαν της συνεργασίας σε κάθε σημείο της εμπειρίας. Παράλληλα, μέσα από ένα touch-screen game εμπνευσμένο από τα visuals της γοργόνας της ΝΥΜΦΗΣ, το κοινό διεκδίκησε ακόμα δύο limited-edition items της συλλογής: μια custom μπαντάνα και ένα crossbody τσαντάκι. Το photobooth στο party αποτέλεσε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της βραδιάς, γεμίζοντας με αναμνηστικές φωτογραφίες και στιγμές.

Τον ρυθμό ανέλαβαν οι Daree, DJ Tokyo και Odydoze, μεταφέροντας την ενέργεια της πόλης στα decks της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Με διαδοχικά DJ sets και MC moments που κράτησαν αμείωτη την ένταση, ο κόσμος διασκέδασε με μια παγωμένη ΝΥΜΦΗ στο χέρι, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ασταμάτητο urban dancefloor.

Και εκεί που η ενέργεια είχε ήδη χτυπήσει κόκκινο, ήρθε η στιγμή-έκπληξη: ο ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή για ένα σύντομο αλλά εκρηκτικό live set, ξεσηκώνοντας το κοινό και δίνοντας την απόλυτη κορύφωση της συνεργασίας ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ με τον πιο δυναμικό τρόπο.

Το street party της ΝΥΜΦΗΣ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης απέδειξε πως όταν διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται, το αποτέλεσμα είναι αυθεντικό και ελεύθερο.