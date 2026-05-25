«Καταρχήν συμφωνία Παναθηναϊκού - Νταβιτασβίλι»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, με το όνομα του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «πράσινων».

Ο Γεωργιανός εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη Σεντ Ετιέν, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων χάρη στις εμφανίσεις και την παραγωγικότητά του.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του να προχωρήσει την υπόθεση.

Ωστόσο, η τελική εξέλιξη της μεταγραφής εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση της Σεντ Ετιέν και την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Καθοριστικό το μέλλον της Σεντ Ετιέν

Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που οι «Άγιοι» εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη Ligue 1, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διατηρήσουν τον Νταβιτασβίλι στο ρόστερ τους.

Αντίθετα, σε διαφορετικό σενάριο, ο δρόμος της αποχώρησης αναμένεται να ανοίξει οριστικά, κάτι που θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες μεταγραφής του.

Υψηλές οικονομικές απαιτήσεις

Την ίδια στιγμή, η Σεντ Ετιέν εμφανίζεται ιδιαίτερα απαιτητική στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γαλλική ομάδα ζητά ποσό που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του διεθνούς άσου, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της μεταγραφής.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Ο Ζουρίκο Νταβιτασβίλι πλησιάζει στην αποχώρησή του, με συμφωνία επί της αρχής με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ζουρίκο Νταβιτασβίλι βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Σεντ Ετιέν αυτό το καλοκαίρι, μετά το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία επί της αρχής ανάμεσα στον παίκτη και τον ελληνικό σύλλογο, όμως η ολοκλήρωση της μεταγραφής παραμένει συνδεδεμένη με την έκβαση των αγώνων μπαράζ της Σεντ Ετιέν απέναντι στη Νις.

Σε περίπτωση ανόδου στη Ligue 1, η Σεντ Ετιέν ενδέχεται να διατηρήσει στο ρόστερ της τον εξτρέμ της, εκτός κι αν κατατεθεί κάποια εξαιρετικά υψηλή πρόταση, ενώ η παραμονή στη Ligue 2 θα φέρει ακόμα πιο κοντά την αποχώρησή του.

Οι άνθρωποι της Σεντ Ετιέν φέρονται να αξιώνουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν τον διεθνή Γεωργιανό, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 γκολ και 5 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ligue 2».