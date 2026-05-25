ΑΕΚ - Άρης: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3
Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τον κρίσιμο προημιτελικό μεταξύ ΑΕΚ και Άρη για την GBL έκανε γνωστούς η ΕΟΚ.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στη SUNEL Arena για το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των πρημιτελικών της GBL (25/5,19:00).
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι Πουρσανίδης, Καρπάνος και Κατραχούρας.
Θυμίζουμε πως ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τoν Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.