ΑΕΚ - Άρης: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στη SUNEL Arena για το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των πρημιτελικών της GBL (25/5,19:00).

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι Πουρσανίδης, Καρπάνος και Κατραχούρας.

Θυμίζουμε πως ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τoν Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.