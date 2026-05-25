Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!
Άσχημα τα νέα για τη Ρεάλ και τον Γκαρούμπα μετά τις εξετάσεις του.
Άσχημα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ουσμάν Γκαρούμπα, καθώς επιβεβαιώθηκε το πιο δυσάρεστο σενάριο σχετικά με τον τραυματισμό του Ισπανού σέντερ.
Ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του EuroLeague Final Four 2026 απέναντι στη Βαλένθια στο Telekom Center και οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα.
Ο ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η σοβαρή ζημιά.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης
«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Ουσμάν Γκαρούμπα, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ολική ρήξη αριστερού αχίλλειου τένοντα.
Ο Γκαρούμπα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες».