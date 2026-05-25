Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!

Άσχημα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ουσμάν Γκαρούμπα, καθώς επιβεβαιώθηκε το πιο δυσάρεστο σενάριο σχετικά με τον τραυματισμό του Ισπανού σέντερ.

Ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του EuroLeague Final Four 2026 απέναντι στη Βαλένθια στο Telekom Center και οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Ο ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποκατασταθεί η σοβαρή ζημιά.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Ουσμάν Γκαρούμπα, από τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ολική ρήξη αριστερού αχίλλειου τένοντα.

Ο Γκαρούμπα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες ημέρες».