Ένταση στη συνέντευξη Τύπου της Νάπολι μετά τη νίκη επί της Ουντινέζε, με τον Αντόνιο Κόντε να διαφωνεί δημόσια με τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις και να επιβεβαιώνει το τέλος της συνεργασίας τους.

Ο Αντόνιο Κόντε γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τη Νάπολι μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, ενώ δεν έκρυψε τη διαφωνία του με τις τοποθετήσεις του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το 1-0 απέναντι στην Ουντινέζε.

Ο πρόεδρος των «παρτενοπέι» κάθισε στο πλευρό του Ιταλού τεχνικού και υποστήριξε πως η Νάπολι θα μπορούσε να είχε διεκδικήσει τον τίτλο, αν δεν είχε επηρεαστεί από τα προβλήματα τραυματισμών μέσα στη χρονιά.

Η απάντηση του Κόντε ήταν άμεση και ξεκάθαρη.

«Διαφωνώ απόλυτα. Η Ίντερ διαθέτει εξαιρετική ομάδα και ενισχύθηκε σημαντικά το περασμένο καλοκαίρι», ανέφερε αρχικά ο έμπειρος προπονητής.

Όταν ο Ντε Λαουρέντις σχολίασε πως οι «νερατζούρι» δεν είχαν καλή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Κόντε συνέχισε στο ίδιο ύφος.

«Ακόμα κι έτσι ήταν καλύτεροι από εμάς και έφτασαν πιο μακριά. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό, γιατί θέλω να σέβονται κι εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.