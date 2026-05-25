Ολυμπιακός: «Στο στόχαστρο της Χετάφε ο Μπετανκόρ»

Στον Ολυμπιακό ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Χέφτε Μπετανκόρ, με τον Ισπανό επιθετικό να ολοκληρώνει τη σεζόν ως δανεικός στην Αλμπαθέτε.

Ο 32χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 18 γκολ σε 42 εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το γκολ του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Copa Del Rey.

Ο Ισπανός έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα ομάδων από την Ισπανία και μεταξύ άλλων η Χετάφε έχει κυκλώσει την περίπτωσή του ενόψει θερινής μεταγραφικής περιόδου. Η ομάδα του Χοσέ Μπορδαλάς εξασφάλισε την έξοδό της στην Ευρώπη και αναζητά ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή.

Θυμίζουμε πως ο πρώτος σκόρερ της Super League το 2024 δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.