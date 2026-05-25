Ολυμπιακός: «Στο στόχαστρο της Χετάφε ο Μπετανκόρ»

Την περίπτωση του Μπετανκόρ έχει κυκλώσει η Χετάφε, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν στην Αλμπαθέτε.

Ολυμπιακός: «Στο στόχαστρο της Χετάφε ο Μπετανκόρ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Ολυμπιακό ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Χέφτε Μπετανκόρ, με τον Ισπανό επιθετικό να ολοκληρώνει τη σεζόν ως δανεικός στην Αλμπαθέτε.

Ο 32χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 18 γκολ σε 42 εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το γκολ του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Copa Del Rey.

Ο Ισπανός έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα ομάδων από την Ισπανία και μεταξύ άλλων η Χετάφε έχει κυκλώσει την περίπτωσή του ενόψει θερινής μεταγραφικής περιόδου. Η ομάδα του Χοσέ Μπορδαλάς εξασφάλισε την έξοδό της στην Ευρώπη και αναζητά ενίσχυση στην επιθετική της γραμμή.

Θυμίζουμε πως ο πρώτος σκόρερ της Super League το 2024 δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Υπογράφει στην Τότεναμ ο Άντι Ρόμπερτσον»

16:13 EUROLEAGUE

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν: Υπέστη ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!

16:00 EUROLEAGUE

«Κατέθεσε πρόταση για Λάιλς η Χάποελ Τελ Αβίβ»

15:52 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Η ανάλυση του Τοντ Γουόρνικ για τα λάθη υπέρ του Ολυμπιακού

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπενφίκα... τρίβει τα χέρια της με τα χρήματα που θα φέρει ο Μουρίνιο

15:42 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Συνεχίζει κανονικά ο Μπαρτζώκας

15:36 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κάργας

15:32 SUPER LEAGUE

ΑΟ Ξάνθης για Άντζα: «Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή στην καρδιά του κόσμου της Ξάνθης»

15:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Χαμός μεταξύ Ντε Λαουρέντις και Κόντε - Τσακώθηκαν μπροστά στις κάμερες

15:17 EUROLEAGUE

Final Four 2026: Δύο συλλήψεις για οπαδική βια μετά τον τελικό

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Αρνόκουρου

14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβάι Γκαρσία: Η απάντηση για επιστροφή στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας