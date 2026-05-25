Τέλος από τον Αστέρα AKTOR πέντε παίκτες!

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη αγωνιστική χρονιά, καταφέρνοντας τελικά να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Super League.

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, η διοίκηση των Αρκάδων έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στη νέα εποχή της ομάδας και στον σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι «κιτρινομπλέ» προχώρησαν στις πρώτες σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το ρόστερ, ανακοινώνοντας την αποχώρηση πέντε ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμέν παρελθόν αποτελούν οι: Νικολάι Άλχο, Μούμο Μουνιόθ, Παναγιώτη Τσιντώτα, Φάνη Τζανδάρη και Μεντιέτα.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές, Νικολάι Άλχο, Μιγκέλ Μουνιόθ Μούμο, Παναγιώτη Τσιντώτα, Φάνη Τζανδάρη και Λεάντρο Τζούνιορ Μεντιέτα.

Ευχαριστούμε τους πέντε ποδοσφαιριστές για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».

