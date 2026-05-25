Προκαλεί... φόβο και τρόμο η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει, με τις εθνικές ομάδες να αποκαλύπτουν σταδιακά τις τελικές αποστολές τους για τη μεγάλη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ανάμεσα στις χώρες που γνωστοποίησαν τις επιλογές τους βρίσκεται και η Ισπανία, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε να ανακοινώνει τους 26 ποδοσφαιριστές που θα εκπροσωπήσουν τη «Φούρια Ρόχα» στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Η Ισπανία ταξιδεύει στο Μουντιάλ του 2026 με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, χωρίς όμως να έχει στην αποστολή ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ντε Λα Φουέντε επέλεξε ένα σύνολο που συνδυάζει εμπειρία, ταχύτητα και νεανικό ταλέντο, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ρόστερ για τη διοργάνωση.

Η Ισπανία διαθέτει αρκετούς ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη «Φούρια Ρόχα» να θεωρείται από πολλούς ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά η αποστολή της Ισπανίας

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ράγια, Τζοάν Γκαρθία.

Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Πάου Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Εμερίκ Λαπόρτ, Μαρκ Πούμπιλ, Μαρκ Κουκουρέγια, Άλεξ Γκριμάλντο.

Μέσοι: Γκάβι, Πέδρι, Ρόδρι, Μαρτιν Θουμπιμέντι, Ντάνι Όλμο, Φαμπιάν Ρουίθ, Μικέλ Μερίνο, Άλεξ Μπαένα.

Επιθετικοί: Μικέλ Οργιαθάμπαλ, Φεράν Τόρες, Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Βίκτορ Μουνιόθ, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Γέρεμι Πίνο.