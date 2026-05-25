Roland Garros: Πρεμιέρα την Τρίτη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Ντεμπούτο στο Grand Slam του Παρισιού θα κάνουν Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη, με τον Έλληνα πρωταθλητή από τη μια να κάνει την επανεμφάνισή του στο Philippe Chartier και από την άλλη η 30χρονη τενίστρια ρίχνεται στη μάχη στο Court 6.

Ο Στέφανος θα τεθεί αντιμέτωπος περίπου στις 14.30-15.00 με τον Αλεξάντρ Μουλέρ και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Eurosport.

Θα προηγηθεί η αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο, που θα ανοίξει στις 13.00 το πρόγραμμα στο κεντρικό court.

Η Μαρία, από την πλευρά της, θα μονομαχήσει με τη Λίντα Νόσκοβα περίπου στις 13.30-14.00.