NBA: Ανακοινώθηκαν οι κορυφαίες πεντάδες της σεζόν

Τους παίκτες που απαρτίζουν τις τρεις κορυφαίες πεντάδες αποκάλυψε το NBA τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5).

Συγκεκριμένα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκαν ομόφωνα μέλη της κορυφαίας πεντάδας του NBA για τη σεζόν 2025/26,με τον MVP των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τον σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς να συγκεντρώνουν ομόφωνα και τις 100 ψήφους της πρώτης ομάδας από τα μέλη του ειδικού πάνελ των δημοσιογράφων.

Στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν επίσης ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο Λούκα Ντόντσιτς των Λος Άντζελες Λέικερς και ο Κέιντ Κάνινγκχαμ των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Γουεμπανιάμα έχασε οριακά την ομόφωνη επιλογή, καθώς έλαβε μία ψήφο για τη δεύτερη ομάδα και ολοκλήρωσε με 498 βαθμούς. Ο Ντόντσιτς συγκέντρωσε 91 ψήφους πρώτης ομάδας και 482 βαθμούς, ενώ ο Κάνινγχαμ είχε 60 ψήφους πρώτης ομάδας και 414 βαθμούς.

Στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα επιλέχθηκαν οι Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Καγουάι Λέοναρντ (Κλίπερς), Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς), Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς) και Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς).

Την τρίτη ομάδα αποτελούν οι Ταϊρίς Μάξεϊ (76ερς), Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς), Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς), Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς) και Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ).