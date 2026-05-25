Παρασκευάς Άντζας: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά τον παλαίμαχο αμυντικό, που έφυγε από τη ζωή μετά τη μάχη με την ALS.

Βαρύ πένθος προκάλεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από δύσκολη μάχη με την ALS, τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στον παλαίμαχο αμυντικό γνώριζαν εδώ και καιρό τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δεν είχε ενημερωθεί για την κατάστασή του.

Ο Παρασκευάς Άντζας φόρεσε στη διάρκεια της καριέρας του τις φανέλες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της Δόξας Δράμας και του Πανδραμαϊκού, ενώ αγωνίστηκε και με την Εθνική Ελλάδας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη (26/05), στο Μοναστηράκι Δράμας, στις 17:00 το απόγευμα.

