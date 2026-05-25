Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας

Θλίψη σκόρπισε στον ελληνικό αθλητισμό η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και της Εθνικής να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών.

Ο Άντζας τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), μια αρρώστια που αδυνατίζει σταδιακά τους μύες, οδηγώντας σε σοβαρή κινητική αναπηρία.

Συνολικά στην καριέρα του σε Ξάνθη και Ολυμπιακό πραγματοποίησε 344 εμφανίσεις σε επίπεδο Α' Εθνικής με απολογισμό 16 γκολ και έξι ασίστ.

Με την Εθνική ομάδα έκανε το ντεμπούτο του στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου. Στις 15 Ιουνίου 2008 ανακοίνωσε την απόσυρσή του, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008.

Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.