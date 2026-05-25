Handball Premier, Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Για το προβάδισμα τίτλου

Η σειρά των τελικών της Handball Premier επιστρέφει στην Ηλιούπολη, όπου ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή φιλοξενεί την ΑΕΚ (19:00, MEGA News) στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος.

Με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 1-1, η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο νικητής θα κάνει σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που άνοιξε τη σειρά με break στην Ηλιούπολη, πετυχαίνοντας σπουδαία ανατροπή στον πρώτο τελικό. Η Ένωση επέστρεψε από το -8 (26-18 στο 42’) και έφτασε στη νίκη με 33-32 χάρη στο γκολ του Παναγιώτου στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα στον δεύτερο τελικό στο Καματερό, όπου επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και επικράτησε με 36-29, ισοφαρίζοντας τη σειρά και παίρνοντας ξανά το πλεονέκτημα έδρας.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Πέτρος Κανδύλας, στάθηκε στη σημασία της αμυντικής λειτουργίας και της συγκέντρωσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ αναφέρθηκε και στον Βασίλη Μάνθο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης μετά την επέμβαση στο γόνατο.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλβανός υπογράμμισε πως η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί αισθητα βελτιωμένη σε σχέση με τον δεύτερο τελικό, ώστε να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα στην Ηλιούπολη.