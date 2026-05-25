· Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Άκυρο» από Ικάρντι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μάουρο Ικάρντι είπε «όχι» στον Ολυμπιακό, καθώς επιθυμία του είναι η επιστροφή στη Serie A.

Το όνομα του Μάουρο Ικάρντι συνέδεσε με τον Ολυμπιακό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκαλύπτοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση στον Αργεντινό επιθετικό, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.

Όπως ανέφερε ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος σε διαδικτυακή εκπομπή, ο 33χρονος φορ απέρριψε την προσέγγιση του Ολυμπιακού, καθώς προτεραιότητά του παραμένει η επιστροφή στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Το συμβόλαιο του Ικάρντι με τη Γαλατάσαραϊ ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό. Παρά την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά στη Serie A, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια ουσιαστική εξέλιξη με ομάδα της Ιταλίας.

Την περασμένη σεζόν ο Αργεντινός επιθετικός κατέγραψε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ, σημειώνοντας 16 γκολ και τρεις ασίστ.

