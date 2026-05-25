Σύζυγος Ναν: «Τα τρόπαια κερδίζονται, δεν αγοράζονται»

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό της μήνυμα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι τίτλο και τα τρόπαια κερδίζονται και δεν αγοράζονται.

Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, με ανάρτησή της, έστειλε μήνυμα με ξεκάθαρους αποδέκτες, κάνοντας μια σύγκριση του 2024 με το σήμερα.

«Να μία πραγματική ομάδα, η οποία δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας, ούτε βοήθεια από διαιτητές, ούτε ήταν στημένο. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται» ανέφερε χαρακτηριστικά αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές.