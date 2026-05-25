«Νέος ρόλος για τον Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα»

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στον Ερυθρό Αστέρα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά την αποχώρηση του Σάσα Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Mozzart Sport», ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος πρόσφατα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, αναμένεται να παραμείνει στον σύλλογο αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο από τη νέα σεζόν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άλλοτε Σέρβος γκαρντ προορίζεται για τη θέση του αθλητικού διευθυντή, αποτελώντας κομβικό πρόσωπο στη νέα εποχή που διαμορφώνεται στην ομάδα του Βελιγραδίου.