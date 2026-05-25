Euroleague Final Four 2026: «Ερυθρόλευκος» τελικός, επικό κράξιμο για διαιτησία

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση της 4ης Euroleague στην ιστορία του, αφού το βράδυ της Κυριακής (24/05) επιβλήθηκε 92-85 απέναντι στην μισή Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, η… κυριαρχία των «ερυθρόλευκων» μόνο… εύκολη δεν ήταν και με πάρα πολλές… σκιές. Διαιτητικές.

Παίκτες, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του μπάσκετ από Ισπανία και Τουρκία ξέσπασαν μετά τον τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τις αποφάσεις των διαιτητών.

Ο Αλμπέρτο Αμπάλντε, μετά το τέλος του αγώνα, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τη διαιτησία όταν ρωτήθηκε σχετικά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν θέλει να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν με τιμωρία. Την ίδια στιγμή, στη Ρεάλ Μαδρίτης υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια για τα σφυρίγματα του τελικού.

Από την πλευρά του, ο Μάριο Χεζόνια εξέφρασε την περηφάνια του για την προσπάθεια της ομάδας του, όμως άφησε σαφείς αιχμές για όσα συνέβησαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, κάνοντας λόγο για «περίεργα πράγματα» και «άβολες καταστάσεις» που εμφανίστηκαν στο φινάλε.

Αντίδραση υπήρξε και από τον Έρικ ΜακΚόλουμ, ο οποίος στάθηκε στη φάση του φάουλ που χρεώθηκε ο Φακούντο Καμπάτσο στο τελευταίο δίλεπτο, με το σκορ στο 82-80 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός γκαρντ υποστήριξε πως επρόκειτο για καθαρό κλέψιμο και όχι για παράβαση, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση άλλαξε τη ροή του τελικού.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησαν και δημοσιογράφοι από την Ισπανία. Ο υποδιευθυντής της «AS», Τόμας Ροντσέρο, έκανε λόγο για «κλοπή» του τελικού και χαρακτήρισε τη διοργάνωση «φάρσα», υποστηρίζοντας ότι οι διαιτητές εμπόδισαν τη Ρεάλ να κατακτήσει το τρόπαιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοσιογράφος της Marca, Χοσέ Λουίς Σάντζες, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του πως «η EuroLeague είχε ήδη αποφασίσει τον πρωταθλητή», αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία του τελικού.

Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση του Πολ Τενόριο, επίσης από τη Marca, που στάθηκε στις απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης στη ρακέτα και υποστήριξε πως οι διαιτητές ευνόησαν ξεκάθαρα τον Ολυμπιακό στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν και στην Τουρκία. Ο γνωστός δημοσιογράφος Μπάρμπαρος Τσιντάλ χαρακτήρισε «ντροπή» τη διαιτησία του τελικού, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία από τις χειρότερες που έχει δει στα 40 χρόνια παρουσίας του στο μπάσκετ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αποφάσεις των διαιτητών στα τελευταία λεπτά αλλοίωσαν την εικόνα του αγώνα, κάνοντας λόγο για ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης στη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα, καταιγισμός σχολίων προκάλεσε και η ανάρτηση της EuroLeague στο «Χ» με το τελικό σκορ του αγώνα. Εκατοντάδες φίλαθλοι, κυρίως από την Ισπανία και την Τουρκία, εξέφρασαν την οργή τους για τη διαιτησία και για την αντιμετώπιση που, όπως υποστήριξαν, είχε ο Ολυμπιακός καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν αναφορές περί «κλοπής» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αρκετοί χρήστες έκαναν λόγο για «παγκόσμια αγανάκτηση» και για μία διαιτητική εικόνα που, σύμφωνα με τις αντιδράσεις τους, εξέθεσε τη διοργάνωση.