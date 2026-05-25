«Καταιγίδα» αντιδράσεων κατά της Euroleague – Τι γράφουν φίλαθλοι από το εξωτερικό

Φίλαθλοι από τις χώρες της Ευρώπης και κυρίως Τουρκία και Ισπανία, ξεσπούν στην ανάρτηση της Euroleague για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό. 

Ασυγκράτητοι και εξοργισμένοι οι φίλαθλοι. Όσοι αγαπούν το μπάσκετ, απ’ όλη την Ευρώπη, έσπευσαν να δείξουν την αγανάκτησή τους μετά το τέλος του αγώνα τροπαίου στο Telekom Center Athens. Κυρίως από Ισπανούς και Τούρκους, γέμισε αντιδράσεις η ανάρτηση της Euroleague στο Χ.

Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για ντροπιαστική διαιτησία, η οποία καθόρισε το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Μερικά απ’ τα πιο ήπια σχόλια, αναφέρουν:

«Αυτό δεν είναι άθλημα Καμία δικαιοσύνη Οι διαιτητές είναι προκατειλημμένοι Γιατί να λατρέψω αυτό το άθλημα Το παιδί μου είδε Final Four, είπε ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ μπάσκετ εξαιτίας των διαιτητών σας Ντροπή σας».

«Γιατί μπαίνετε καν στον κόπο να παίξουν οι ομάδες και να εξαντληθούν; Θα έπρεπε απλώς να δώσετε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό από την αρχή. Οι διαιτητές έκαναν τα πάντα για να γίνει αυτό!»

«Το πιο βρώμικο πρωτάθλημα στην ιστορία. Μια ντροπή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Φρικτό. Απαράδεκτο. Η Euroleague είναι νεκρή».

«Αυτή είναι μια αποδεδειγμένη κλοπή, κλέψατε τη σκληρή δουλειά της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης, τι απαίσια διοργάνωση».

«Όλη η Ευρώπη είδε τι έγινε απόψε στην Αθήνα. Ντροπή.»

«Χαίρομαι που βλέπω ότι για μία φορά η αγανάκτηση είναι παγκόσμια, αρκεί να δει κανείς τα σχόλια των οπαδών ομάδων που δεν ήταν στον τελικό».

