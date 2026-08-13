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Ολυμπιακός: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές - All in για Πουέρτα

Ο Ολυμπιακός προχωρά σε ανακατατάξεις μετά το κάζο από τη Ναϊμέγκεν και ρίχνει το βάρος στην απόκτηση του βασικού μέσου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πουέρτα. 

Ολυμπιακός: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές - All in για Πουέρτα
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Ο Ολυμπιακός περνάει μια καλοκαιρινή κρίση, μετά τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League από τη Ναϊμέγκεν και φαίνεται πως βρίσκεται προ σημαντικών αλλαγών.

Ήδη τα σενάρια για το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά και στην Ισπανία κάνουν λόγο για δύο βασικούς υποψήφιους αντικαταστάτες.

Μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών εντάσσεται και η μεταγραφική ενίσχυση, με τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να ρίξουν στην αγορά μέρος των σημαντικών χρημάτων που έχουν βγάλει ως τώρα από πωλήσεις.

Και πρώτος στόχος είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα! Ο βασικός χαφ της εθνικής Κολομβίας στο πρόσφατο Μουντιάλ θεωρείται το ιδανικό φιτ σε αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός για τη μεσαία του γραμμή.

Μάλιστα, ο ίδιος ο παίκτης φέρεται να είναι έτοιμος να πει οριστικά το «ναι» στον Ολυμπιακό, ανοίγοντας τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ για τη μεταγραφή του.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν πως οι Πειραιώτες έκαναν ήδη την πρώτη επαφή με την ισπανική ομάδα. Από την Ισπανία προκύπτει ότι η μεταγραφή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 12.000.000 ευρώ.

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