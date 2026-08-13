Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Ενσωματώθηκε στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας με... υποδοχή στο ξενοδοχείο (photo)

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ενόψει της μεγάλης ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ (13/8, 21:30).

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός το μεσημέρι της Πέμπτης στη βελγική πρωτεύουσα και στη συνέχεια μετέβη στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του Δικεφάλου, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τη σημαντική αναμέτρηση.

Η άφιξη του Κωνσταντέλια στις Βρυξέλλες δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη. Στο ξενοδοχείο βρέθηκαν και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τον αποθέωσαν.

Η παρουσία του 23χρονου άσου στις Βρυξέλλες αποτελεί σημαντική εξέλιξη ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για τον Δικέφαλο και δεν αποκλείεται ο Λίσι να του δώσει και φανέλα βασικού.