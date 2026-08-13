· Παναθηναϊκός

Ιταλικό… κάλεσμα για τον Ντάβιντε Καλάμπρια

Όπως αποκαλύπτει δημοσιογράφος από τη χώρα του δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού, Τορίνο, Τζένοα και Σασουόλο… καλοβλέπουν τον πρώην αρχηγό της Μίλαν. 

Ιταλικό… κάλεσμα για τον Ντάβιντε Καλάμπρια
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Στην τελική ευθεία της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, δεν έχει καταφέρει λόγω τραυματισμού να αγωνιστεί σε επίσημο ματς των «πράσινων» ως τώρα.

Για τον εκ των αρχηγών του «τριφυλλιού», πάντως, φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλία. Αυτό υποστηρίζει ο συμπατριώτης του δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο.

Στην ανάρτηση του Ιταλού ρεπόρτερ, τονίζεται πως η Τορίνο έχει στη λίστα της τον Καλάμπρια και δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του, σε περίπτωση που έχει αποχωρήσεις στη θέση του δεξιού μπακ. Παράλληλα, Τζένοα και Σασουόλο παρακολουθούν τις εξελίξεις…

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