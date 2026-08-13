Το μπάσκετ είναι στο DNA τους: Ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους «μαγεύει» στο Eurobasket U16 (video)

Την παράδοση της οικογένειας Γιασικεβίτσιους στο μπάσκετ συνεχίζει με επιτυχία ο ανιψιός του Σάρας, Ντανιέλιους.

Ηλίας Λαλιώτης

Το μπάσκετ είναι στο DNA τους: Ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους «μαγεύει» στο Eurobasket U16 (video)
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Το EuroBasket U16 βρίσκεται στη φάση των ημιτελικών, με τη Λιθουανία να είναι μία από τις χώρες που συνεχίζουν στη διεκδίκηση των μεταλλίων, μετά τη νίκη επί της Γερμανίας στα προημιτελικά.

Ένα ματς που είχε ως πρωταγωνιστή ένα πολύ γνώριμο όνομα όχι μόνο στο ελληνικό κοινό του μπάσκετ, αλλά σε όλη την Ευρώπη.

Ο Ντανιέλιους Γιασικεβίτσιους, είναι ανιψιός του προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας και ήδη δείχνει το πλούσιο ταλέντο του.

Κόντρα στη Γερμανία μέτρησε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ οδηγώντας τη Λιθουανία στην πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

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Στην πρεμιέρα του EuroBasket U16 είχε ήδη δείξει για το τι είναι ικανός, μετρώντας κόντρα στη Σερβία 17 πόντους (3/3 βολές, 1/4 δίποντα, 4/11 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 λάθη.

Συνολικά στη διοργάνωση μετράει 15,6 πόντους, 7 ασίστ (τρίτος σε όλο το τουρνουά) και 4.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και ήδη κάνει την μπασκετική Ευρώπη να ασχολείται μαζί του.

Κυρίως για τις δημιουργικές του ικανότητες, την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα που τον διακρίνει, αλλά και την ευχέρειά του να σκοράρει.

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