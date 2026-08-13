«Μαρθελίνο και Εντέρ Σαράμπια στη λίστα του Ολυμπιακού σε περίπτωση αποχώρησης Μεντιλίμπαρ»

Την επόμενη ημέρα του σχεδιάζει ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό του από τη League Phase του Champions League, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-1 στην παράταση από τη Ναϊμέγκεν το βράδυ της Τρίτης (13/08).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, στον Πειραιά εξετάζουν ήδη πιθανά σενάρια για την τεχνική ηγεσία, σε περίπτωση που υπάρξει αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στη σχετική λίστα φέρονται να βρίσκονται δύο Ισπανοί προπονητές, ο Μαρθελίνο και ο Εντέρ Σαράμπια, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι και δεν δεσμεύονται με κάποιον σύλλογο.

Ο Μαρθελίνο προέρχεται από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν με τη Βιγιαρεάλ. Ο 60χρονος τεχνικός οδήγησε την ομάδα στην 3η θέση της La Liga, συγκεντρώνοντας 72 βαθμούς. Συγκεκριμένα, η Βιγιαρεάλ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 νίκες, 6 ισοπαλίες και 10 ήττες, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Παρά την εξαιρετική πορεία, ο Μαρθελίνο αποχώρησε από τον σύλλογο και τη θέση του ανέλαβε ο Ινίγο Πέρεθ, ο οποίος προηγουμένως βρισκόταν στον πάγκο της Ράγιο Βαγιεκάνο.