ΟΦΗ: Ο Κόντης τον ανέβασε επίπεδο και τον έκανε «αλύγιστο» στα μεγάλα παιχνίδια

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει ιστορία υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Η κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε να προστεθεί στο Κύπελλο Ελλάδας και επιβεβαίωσε πως οι Κρητικοί έχουν μετατραπεί σε μια ομάδα που ξέρει να ανταποκρίνεται όταν το διακύβευμα είναι μεγάλο.

Όταν ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε τον Όμιλο, ο στόχος ήταν να αλλάξει την εικόνα και τη νοοτροπία της ομάδας. Λίγους μήνες αργότερα, το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό.

Ο σύλλογος του Ηρακλείου έχει πλέον δύο τρόπαια μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, με το Κύπελλο Ελλάδας να αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο και το Super Cup να έρχεται ως συνέχεια μιας πορείας που δείχνει ότι μόνο τυχαία δεν ήταν.

Η ομάδα της Κρήτης δεν περιορίστηκε σε μία καλή πορεία ή σε μία μεγάλη νίκη. Έμαθε να κερδίζει τα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους και να διαχειρίζεται την πίεση που συνοδεύει τέτοιες αναμετρήσεις.

Δύο τρόπαια σε τέσσερις μήνες για τον ΟΦΗ

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας είχε ιστορική σημασία για τον σύλλογο, καθώς αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία του έπειτα από 29 χρόνια. Εκείνο το βράδυ ο ΟΦΗ απέδειξε ότι μπορεί να... κοιτάξει στα μάτια τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε να δώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε εκείνη την επιτυχία.

Σε ένα παιχνίδι που οδηγήθηκε στα πέναλτι, ο ΟΦΗ άντεξε στην πίεση, έμεινε μέσα στη διεκδίκηση μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά πήρε το τρόπαιο με 5-4 στη διαδικασία, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, οι Κρητικοί βρέθηκαν σε παιχνίδι με τρόπαιο στο τραπέζι και για δεύτερη φορά βρήκαν τον τρόπο να φύγουν νικητές.

Ο ΟΦΗ μοιάζει «αλύγιστος» στα σημαντικά παιχνίδια

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που έχει προσθέσει ο Κόντης στον ΟΦΗ είναι η νοοτροπία.

Οι Κρητικοί δείχνουν πλέον να μην επηρεάζονται εύκολα από την εξέλιξη ενός μεγάλου αγώνα. Ακόμη κι όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει όπως θα ήθελαν, βρίσκουν τον τρόπο να παραμένουν ανταγωνιστικοί και να διεκδικούν τη νίκη μέχρι το τέλος.

Αυτό ακριβώς συνέβη και απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ δεν χρειάστηκε να έχει ένα τέλειο βράδυ για να κατακτήσει το Super Cup. Χρειάστηκε να έχει χαρακτήρα. Να αντέξει, να επιστρέψει στο παιχνίδι και όταν η κούπα κρίθηκε στα πέναλτι, να δείξει μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Και αυτό δεν είναι πλέον μεμονωμένο περιστατικό.

Από την υπέρβαση στην απαίτηση για τίτλους

Η μεγάλη αλλαγή στον ΟΦΗ είναι πως πλέον η επιτυχία δεν μοιάζει να αντιμετωπίζεται ως κάτι μακρινό ή απρόσιτο.

Πριν από λίγους μήνες, η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας αποτελούσε μία τεράστια υπέρβαση. Σήμερα, ο ΟΦΗ έχει ήδη δύο τρόπαια και έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική του παράδοση στα μεγάλα παιχνίδια.

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο κέρδος της εποχής Κόντη.

Ο Έλληνας προπονητής κατάφερε να δημιουργήσει μία ομάδα που δεν φοβάται τον αντίπαλο, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το όνομα, αλλά μπαίνει στο γήπεδο έχοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο Κόντης έδωσε άλλη... αύρα στον ΟΦΗ

Ο Χρήστος Κόντης έχει καταφέρει μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να αλλάξει την αγωνιστική ταυτότητα των «ασπρόμαυρων», αλλά κυρίως να επηρεάσει την πνευματική τους προσέγγιση.

Οι παίκτες του έμπειρου τεχνικού έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη πίστη στις δυνατότητές τους και αυτό αποτυπώνεται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στα παιχνίδια υψηλής πίεσης.

Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup μέσα σε τέσσερις μήνες δεν είναι απλώς δύο τίτλοι στο παλμαρέ του συλλόγου. Είναι η απόδειξη ότι ο ΟΦΗ έχει πλέον μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικά τις μεγάλες στιγμές.

Από την ομάδα που αναζητούσε μία ιστορική υπέρβαση, έχει εξελιχθεί σε ομάδα που ξέρει πώς να φτάνει μέχρι το τέλος και να σηκώνει την κούπα.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία της εποχής Κόντη. Ο ΟΦΗ δεν είναι πλέον απλώς ανταγωνιστικός απέναντι στους μεγάλους. Έχει αρχίσει να τους κερδίζει όταν κρίνονται οι τίτλοι.