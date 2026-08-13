Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.

Η Άρτεμις Βασιλάκη πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στα 1.500μ. ελεύθερο, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε άνετα την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι.

Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.
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Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας της πραγματοποίησε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα στα 1.500μ. ελεύθερο γυναικών, τερματίζοντας δεύτερη στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 16:13.81.

Η επίδοση αυτή δεν της χάρισε μόνο την πρόκριση στον τελικό, αλλά αποτέλεσε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση. Η Βασιλάκη κατέλαβε την 4η θέση στη συνολική κατάταξη των προκριματικών και εξασφάλισε με άνεση την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

Πλέον, η Ελληνίδα αθλήτρια στρέφει την προσοχή της στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τελικός των 1.500μ. ελεύθερο είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (14/08) στις 21:56.

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