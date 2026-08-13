Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.
Η Άρτεμις Βασιλάκη πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στα 1.500μ. ελεύθερο, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και πήρε άνετα την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι.
Μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας της πραγματοποίησε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα στα 1.500μ. ελεύθερο γυναικών, τερματίζοντας δεύτερη στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 16:13.81.
Η επίδοση αυτή δεν της χάρισε μόνο την πρόκριση στον τελικό, αλλά αποτέλεσε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση. Η Βασιλάκη κατέλαβε την 4η θέση στη συνολική κατάταξη των προκριματικών και εξασφάλισε με άνεση την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.
Πλέον, η Ελληνίδα αθλήτρια στρέφει την προσοχή της στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τελικός των 1.500μ. ελεύθερο είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (14/08) στις 21:56.